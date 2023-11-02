В Вологодской области сняли карантин по гриппу птиц

В Вологодской области области сняли карантин по гриппу птиц. Об этом сообщили в управлении ветеринарии по Вологодской области.

"30 октября подписано постановление губернатора об отмене ограничительных мероприятий в Череповецком районе. Согласно документу, после отмены карантина 90 дней нельзя будет вывозить птиц и инкубационное яйцо с территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны. На сегодняшний день регион благополучен по гриппу птиц, но государственная ветеринарная служба продолжает проводить регулярный мониторинг гриппа птиц по всей области для предотвращения опасного заболевания", - уточнили в управлении.

Ранее NewsVo писал, что власти Вологодской области приняли постановление о выделении более 61 млн рублей из резервного фонда на компенсацию ущерба владельцам изъятой птицы при ликвидации очага гриппа птиц в Череповецком районе.

Также NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново.

7 августа правительство Вологодской области сообщило, что на фабрике изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Павшая и изъятая птица и вся продукция птицефабрики уничтожены.