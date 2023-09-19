Из резервного фонда Вологодской области выделен 61 млн рублей на компенсацию ущерба от изъятия птицы в период вспышки гриппа

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков сообщил, что власти Вологодской области приняли постановление о выделении более 61 млн рублей из резервного фонда на компенсацию ущерба владельцам изъятой птицы при ликвидации очага гриппа птиц в Череповецком районе.

"В конце июля на ООО «Малечкинская птицефабрика» была выявлена вспышка гриппа птиц из-за чего, в соответствие с требованиями федерального законодательства, птицу на предприятии и в личных подсобных хозяйствах, расположенных в 10 км от очага пришлось изъять и уничтожить. На птицефабрике было изъято более 290 тысяч голов кур. В ЛПХ и ИП под изъятие попали перепела, куры, гуси, индюки, индоутки и утки - всего более 3900 голов", - написал Михаил Глазков.

Размер компенсации за изъятую птицу определялся независимым оценщиком по средней рыночной стоимости. В течение недели денежные средства из резервного фонда поступят в Управление ветеринарии, а затем будут переведены на счета граждан и птицефабрики.

Ранее NewsVo сообщал, что яйца Малечкинской птицефабрики, где обнаружили птичий грипп, оказались в продаже. В управлении ветеринарии по Вологодской области пояснили, что высокопатогенный грипп не передается с яйцом, так как больная птица не может нестись.

Ранее NewsVo также сообщал, что 7 августа правительство Вологодской области сообщило, что на фабрике изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Также по данным правительства павшая и изъятая птица и вся продукция птицефабрики уничтожены.

NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Карантин в зоне инфекции продлится до середины сентября.