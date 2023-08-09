Яйца Малечкинской птицефабрики, где обнаружили птичий грипп, оказались в продаже

Яйца Малечкинской птицефабрики поступили в продажу. Об этом стало известно из ответов на вопросы на платформе "Объясняем Вологодская область".

Объясняем.рф это платформа, где размещена "полноценная, оперативная и достоверная информация". Следует из данных проекта.

Проект запущен Правительством России для информирования граждан по волнующим и самым актуальным вопросам. В телеграмм-канале платформы Вологодской области недавно появилось сообщение о том, что продукция Малечкинской птицефабрики находится в свободной продаже.

"Если видите на прилавках магазинов яйца Малечкинской птицефабрики – берите смело", - пишет чат-бот.

Продажа разрешена по данным платформы.

"Продукция была изолирована в день выявления птичьего гриппа на исследование. Сейчас ее безопасность подтверждена лабораторными испытаниями".

Интересно, что 7 августа правительство Вологодской области сообщило, что на фабрике изъято более 290 тысяч голов птицы, более 2,5 млн штук яиц, почти 3 тонны яичного порошка. Также по данным правительства павшая и изъятая птица и вся продукция птицефабрики уничтожены.

31 июля глава Череповецкого района Роман Маслов также сообщал, что установлен запрет на продажу продукции Малечкинской птицефабрики.

Ранее NewsVo писал, что 25 июля вечером птичий грипп был обнаружен в Вологодской области. Опасная инфекция появилась в Череповецком районе в Малечкинском сельском поселении на птицефабрике в Парфеново. Карантин в зоне инфекции продлится до середины сентября.