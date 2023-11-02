Исполняющего обязанности губернатора Вологодской области представят 3 ноября

Исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Филимонова представят в пятницу, 3 ноября.

"В пятницу запланировано официальное представление Георгия Филимонова в новом статусе врио Губернатора Вологодской области членам Правительства региона", – рассказали в аппарате Филимонова.

Также в пятницу запланирована встреча Филимонова с экс-Губернатором Вологодской области Олегом Кувшинниковым, в ходе которой состоится передача дел от предыдущего руководителя региона новому.

Как сообщил ранее на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Георгий Филимонов, новая программа развития Вологодской области, в частности, предполагает проекты в сфере туризма, благоустройства региона и создания комфортной среды для молодёжи, продвижение брендов области, развитие АПК, создание новых пищевых производств и многие другие проекты.

"Таких идей великое множество, которые мы систематизировали и сейчас упаковываем в наш проект и в новую программу социально-экономического развития региона, которую я прошу совместными усилиями с предыдущей командой, поддержать эти начинания и тот темп, который будет задавать новая команда, синхронно, в командном духе, реализовывать совместными усилиями на благо наших жителей", – отмечал на встрече с главой государства врио губернатора.

Ранее NewsVo писал, что губернатор Вологодской области Олег Кувшинников подал в отставку по собственному желанию. Пока на его место пришел Георгий Филимонов.

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. Георгий Филимонов с 2021 года работал заместителем председателя правительства Московской области, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.

Родился в Томске в 1980 году, через год его родители переехали в Череповец. Отец – тренер и директор Центра боевых искусств Череповца, мать - худрук театра Театра для детей и молодежи.

Филимонов окончил факультет гуманитарных и социальных наук РУДН по специальности «международные отношения». С 2005 по 2009 год работал в Администрации президента советником управления по внешней политике.

Выборы нового губернатора Вологодской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года.