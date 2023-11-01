Выборы губернатора в Вологодской области пройдут в сентябре 2024 года

[ Политика ]

Выборы нового губернатора Вологодской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2024 года. Пишет Интерфакс со ссылкой на члена Центризбиркома Константина Мазуревского.

Ранее NewsVo писал, что Президент России подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по собственному желанию. На его место временно исполняющим обязанности назначен Георгий Филимонов - чиновник из правительства Московской области.

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. Георгий Филимонов с 2021 года работал заместителем председателя правительства Московской области, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.

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