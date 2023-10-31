Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников ушел в отставку

Президент России подписал указ об отставке губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова по собственному желанию. На его место временно исполняющим обязанности назначен Георгий Филимонов - чиновник из правительства Московской области.

На сайте Кремля сообщается, что Владимир Путин провел рабочую встречу с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. Президент поблагодарил Кувшинникова за итоги его работы во главе Вологодской области и пожелал успехов Филимонову на новом месте. Других подробностей встречи не приводится.

Олег Кувшинников был губернатором Вологодской области с 2011 года. Георгий Филимонов с 2021 года работал заместителем председателя правительства Московской области, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства.