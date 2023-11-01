«Ночь искусств» в Вологодской областной библиотеке посвятят Сергею Рахманинову

3 ноября в Вологодской областной научной библиотеке пройдут мероприятия в рамках акции «Ночь искусств», посвященные 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова (1873-1943).

В 16:00 в зале №12 начнется показ биографического фильма «Ветка сирени» 2007 года. Основой картины стала легенда о том, что после каждого концерта композитор получал букет белой сирени от таинственной незнакомки.

В 17:40 пройдет викторина «Музыка русской души» о жизни и творчестве Сергея Рахманинова.

В 18:00 в конференц-зале начнется программа «Час музыки С.В. Рахманинова», в которую вошли романсы и пьесы для фортепиано. На концерте выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов, преподаватели и студенты музыкального отделения Вологодского государственного университета, музыкальной школы № 4 и школы искусств «Арт-Идея» города Вологды.

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