4 ноября в Вологде состоится «Ночь искусств»

В Вологодском музее-заповеднике и его филиалах 4 ноября, в субботу, пройдет «Ночь искусств» - ежегодная культурно-образовательная акция. Традиционно она приурочена к празднованию Дня народного единства. Темой этого года – «Искусство объединяет».

В рамках «Ночи искусств» вологжан ждут мастер-классы, экскурсии, выставки, концерты, программы и кинодайджесты. Большинство мероприятий можно оплатить по Пушкинской карте, а некоторые посетить бесплатно.

Программа мероприятия:

Природа и история Вологодского края

11:00 -14:00 – фестиваль мастер-классов

16:00 – экскурсия с театрализацией на выставке «Музейный калейдоскоп: время первых» (Пушкинская карта)

17:00 – сольный концерт Максима Логинова (Пушкинская карта)

Художественный отдел

18:00 – экскурсия для сборной группы на выставке «Оренбургский пуховый платок – душа России» (Пушкинская карта)

Юго-Западная башня Вологодского кремля

15:00 – обзорная экскурсия для сборной группы «Учителя, воспитавшие победителей» (Пушкинская карта)

Музей «Вологда на рубеже XIX-XX вв.»

12:00 – обзорная экскурсия для сборной группы «В гостях у Самарина»

16:00 – музыкально-поэтическая композиция «Осень тихо овеяла душу» (Вход свободный)

Музей кружева

12:00 – музейная программа «Кружево. Версия 2.0» (Пушкинская карта)

16:00, 17:00, 18:00 – мастер-классы по студии живописи Евгении Марочко

17:00 – музейная программа «10 шедевров вологодского кружева» (Пушкинская карта)

18:00 – музейная программа «Кружевные сказы» с участием писателя Дмитрия Ермакова

Музей «Вологодская ссылка»

13:00 – экскурсия для сборной группы по основной экспозиции музея

16:00 – программа-кинодайджест «Наше кино. О ссылке и революции» (Вход свободный)

Музей «Мир забытых вещей»

12:00 – экскурсия с элементами интерактива для сборной группы «Этикет – портрет эпохи» (Пушкинская карта)

17:00 – автобиографическая экскурсия для сборной группы «Герои времени»

Музей «Семенково»

12:00-15:00 – праздничная этнографическая программа «Что казанская покажет, то и зима скажет»