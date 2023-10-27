Вологодская картинная галерея участвует в акции «Ночь искусств»

Культурно-образовательная акция «Ночь искусств» состоится в Вологде 4 ноября. К ней присоединилась и Вологодская областная картинная галерея, а также ее филиалы. Вологжан ждут мастер-классы, экскурсии, квизы, спектакли, творческие встречи и многое другое.

Программа мероприятий:

Главное здание Вологодской областной картинной галереи

4 ноября, 17:00, 18:00 – «Илья Репин. Открывая заново» – квиз по выставке «Илья Репин. Из фондов Государственного русского музея».

4 ноября, 18:00 – «Отечество в лицах» – экскурсия по выставке скульптуры и графики заслуженного художника России Елены Безбородовой.

4 ноября, 19:00 – «Северные фрески. Графика литературы» – ожившие иллюстрации текстов северных авторов в исполнении актрисы Камерного драматического театра Марии Иваненко.

Дом Корбакова

4 ноября, 17:00 – «Сказки няни» – спектакль в исполнении актеров Вологодского областного театра для детей и молодежи.

4 ноября, 18:00 – «Этот волшебный мир кукол» – творческая встреча с Марией Исаевой (Череповец) с презентацией авторской куклы Барби.

4 ноября, 19:00 – «Отпечатки осени» – мастер-класс от Жанны Вересовой по изготовлению куклы-оберега из ткани.

4 ноября, 20:00 – «Забавный дракоша» – мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки – символа 2024 года.

Мемориальная мастерская А. В. Пантелеева

4 ноября, 17:00 – «Акриловый цветок» – семейный мастер-класс.

4 ноября, 18:00 – «Между обыденностью дней» – творческий променад по персональной выставке Евгении Марочко.

4 ноября, 19:00 – «Легенды Мастерской Александра Пантелеева» – презентация художественно-исторического цикла от кандидата искусствоведения Ирины Балашовой.

Шаламовский дом

4 ноября, 17:00 – «Моя загадочная Русь» – творческая встреча с Виктором Новиковым в рамках персональной выставки художника.

4 ноября, 17:00, 19:00 – «И. И. Бродский. Поздняя осень», 1907 – выставка одной картины.

4 ноября, 18:00 – «Откуда берется мастерство» – тематическая экскурсия старшего научного сотрудника ВОКГ Елизаветы Коноваловой по постоянной экспозиции «Русское и западноевропейское искусство ХVII – начала XX вв.»

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Ранее NewsVo публиковал программу мероприятий в "Ночь искусств" Вологодского музея-заповедника и его филиалов.