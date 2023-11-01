В Вологодском округе прошли похороны участника СВО

[ Общество ]

31 октября в Вологодском округе прошло прощание с участником спецоперации Александровым Александром.

Александр родился в поселке Майский, после окончания Кубенского филиала технического колледжа отслужил срочную службу в ВДВ.

Александр ушел на СВО добровольцем, получил осколочное ранение, от которого скончался. Глава округа Сергей Жестянников выразил соболезнования родным и близким. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

СВО

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