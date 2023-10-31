На Вологодчине пройдет более 600 мероприятий ко Дню народного единства

В течение всего месяца в муниципальных образованиях будут проходить мероприятия в честь Дня народного единства. Большая часть запланирована на 1-4 ноября.

«В преддверии Дня народного единства и непосредственно 4 ноября в Вологодской области запланировано более 600 мероприятий. Пройдут праздничные концерты, тематические выставки, патриотические акции, фестивали национальных культур. В образовательных учреждениях запланированы открытие уроки, викторины, спортивные соревнования. Кроме того, в муниципалитетах будут организованы церемонии вручения паспортов гражданам Российской Федерации. Документы вручат юным вологжанам, которые имеют достижения в разных областях», – рассказал заместитель Губернатора области, начальник Департамента внутренней политики Правительства области Евгений Богомазов.

3 ноября в Вологодском драматическом театре состоится областное торжественное мероприятие, посвященное Дню народного единства.

4 ноября на площади Молодежи в Череповце пройдет мероприятие к Дню народного единства и 246-летию города.

4 ноября в культурно-досуговом центре «Забота» в Вологде состоится концерт «Едино государство, когда един народ!».

4 ноября жители области могут принять участие в региональном квесте «Наш общий день» об истории и народах России. Ряд мероприятий проведут активисты молодежных общественных объединений: Юнармия, Волонтеры-медики, Волонтеры Победы, Российские студенческие отряды.

С 3 по 8 ноября на 21 площадке в Вологодской области пройдет восьмая Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Акция позволит расширить знания о культуре народов России. Принять участие можно также и в онлайн-формате.

Также насыщенную программу подготовили учреждения культуры, а в ночь с 4 на 5 ноября пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Ранее NewsVo публиковал программу Вологодского музея-заповедника и Вологодской областной картинной галереи.