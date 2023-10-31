В ходе СВО погиб житель Череповецкого района

При исполнении обязанностей военной службы в ходе проведения СВО погиб житель деревни Ботило Абакановского поселения, младший сержант Ким Евсеев. Мужчине было 39 лет. Сообщили в администрации Череповецкого района.

Ким Евсеев - уроженец Череповецкого района, окончил Профессиональное училище №41 села Шухободь, прошел срочную службу в армии.

В марте 2023 года заключил контракт, служил механиком-водителем гранатометно-пулеметного отделения парашютно-десантного батальона.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.