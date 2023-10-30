Мэр Вологды рассказал, почему колесо обозрения уехало в Череповец

Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказал, почему инвесторы решили проспонсировать появление колеса обозрения в Череповце, а не в Вологде.

Ранее NewsVo писал, что в Череповце планируют построить колесо обозрения высотой 50 метров. Установку такого же колеса анонсировали и в Вологде - в 2017 и в 2019 годах. Но оно так и не появилось в областной столице. Мэр Вологды рассказал, почему так вышло, что инвесторы ушли в Череповец.

По словам Сергея Воропанова, в Вологде инвесторы выбирали место под колесо между Кремлевским парком и площадью Революции. Это не понравилось ни градозащитникам, ни комитету по охране объектов культурного наследия. Установку здесь столь внушительного объекта не разрешили.

Напомним, осенью 2017 года городские власти устроили для жителей Вологды опрос, где они хотят видеть этот аттракцион, но после того, как вологжане высказались против его установки в центре, в администрации города вдруг сказали, что выбирать место будет общественный совет. А инвестор отказался устанавливать колесо не в центре Вологды.

В 2019 году в администрацию Вологды вновь поступило предложение об установке колеса обозрения. Летом инвестору уже предложили на выбор несколько вариантов.

Сейчас переговоры с инвесторами продолжаются, уточнил Сергей Воропанов. Власти города смотрят в сторону парка Ветеранов, где, кстати, когда-то было колесо обозрения.