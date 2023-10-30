В Череповце планируют построить колесо обозрения высотой 50 метров

Колесо обозрения в Череповце планируется построить на берегу Шексны. Об этом заявил мэр Череповца Вадим Германов.

"Мы ведем переговоры с инвестором и выбираем точки с лучшим видом. По проекту высота нового аттракциона порядка 50 метров, один оборот он будет совершать за 10 минут. Знаем, как вам хочется, чтобы колесо установили в Соляном саду. Однако нет. Площадь опоры объекта превышает 1 тысячу квадратных метров, а фундамент уходит на пять метров вниз. Такое строительство в центре недавно реконструированного парка фактически поставит крест на благоустройстве", - сообщил мэр.

Планируется, что аттракцион появится в Череповце через год.

В 2017 году в Вологде также шло обсуждение по установке колеса обозрения. Жители тогда обратили внимание чиновников на то, что колесо неуместно в историческом центре города.

Осенью 2017 года городские власти устроили для жителей Вологды опрос, где они хотят видеть этот аттракцион, но после того, как вологжане высказались против его установки в центре, в администрации города вдруг сказали, что выбирать место будет общественный совет. А инвестор отказался устанавливать колесо не в центре Вологды.

В 2019 году в администрацию Вологды вновь поступило предложение об установке колеса обозрения. Летом инвестору уже предложили на выбор несколько вариантов. Колесо обозрения в Вологде так и не появилось.