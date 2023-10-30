В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа

В Грязовецком округе простились с уроженцем посёлка Плоское Александром Крайкиным, который погиб в ходе специальной военной операции.

2 августа, при выполнении боевых задач, жизнь ефрейтора трагически оборвалась. Ему было всего 24 года. Слова соболезнования выразили родственникам губернатор Вологодской области Олег Кувшинников и глава округа Сергей Фекличев.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.