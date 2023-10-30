УФАС вновь нашло нарушения в аукционах на содержание дорог в Вологде

Вологодское УФАС выявило существенные нарушения при проведении аукционов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в Вологде.

Как сообщают в ведомстве, МКУ «Служба городского хозяйства» при проведении двух аукционов в декабре 2022 года необоснованно укрупнил лоты предмета закупки, что создало условия для ограничения участия малых хозяйствующих субъектов*

Дело было возбуждено по материалам проверки, поступившей из Прокуратуры Вологодской области, и материалам внеплановой проверки Вологодского УФАС**.

Аукцион № 1 проводился на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на территории города Вологды с начальной (максимальной) ценой закупки 969 439 132,10 руб.

В работы были включены совершенно и уборка дорог, и праздничное украшение общественных мест, и покос травы. Срок исполнения контракта установлен по 15.04.2025 года. Работы должны были проводиться в центральной части Вологда, микрорайонах ПЗ-23, Ананьино, Лукьяново, села Молочное.

Аукцион № 2 проводился на выполнение аналогичных работ на территории Заречной части Вологды и мкр. Прилуки с начальной (максимальной) ценой закупки 220 858 015,84 руб.

Заказчик включал в состав одного лота работы, технологически и функционально не связанные между собой. Считают в УФАС.

"Например, в один лот объединялись работы по подметанию и мойке улиц, уборке мусора, вывозу снега, обработке противогололедными материалами, устранению деформаций и повреждений покрытия, по окрашиванию сооружений, покосу газонов, текущему ремонту мостов, павильонов и прочих искусственных сооружений, праздничному украшению города. Такие обстоятельства ограничили участие в аукционе субъектов малого и среднего предпринимательства – каждый из которых может заниматься или содержанием дорог, или уборкой, или праздничным оформлением, а не всеми этими работами вместе. Из-за высокой начальной цены контракта размер обеспечения заявки составил порядка 5 миллионов рублей, что неподъемно для малого бизнеса. Кроме того, к участникам аукциона предъявлялись дополнительные требования, ограничивающие круг потенциальных исполнителей работ. К примеру, у хозяйствующих субъектов, готовых оказать услуги по праздничному украшению города, опыт выполнения работ по текущему ремонту мостов может отсутствовать", - поясняют в Вологодском УФАС.

Все это создавало преимущественные условия участия в таких закупках двум крупным организациям - ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» и ограничивало доступ к участию в аукционах иных хозяйствующих субъектов, в том числе, малого бизнеса.

Вологодское УФАС признало МКУ «Служба городского хозяйства» нарушившим части 1, 2, 3 статьи 17 Закона о защите конкуренции***.

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Справочно:

*Подтверждено судебными актами по делу № А13-2423/2023

**Предыстория дела см. в приложенном решении суда № А13-2423/2023(на сайте УФАС)

*** В силу ч.1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» при проведении госзакупок запрещаются действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции. Согласно ч. 2 ст. 17 Закона о защите конкуренции заказчикам – органам местного самоуправления и/или организации, осуществляющие функции таких органов запрещается не предусмотренное федеральными законами или иными нормативными правовыми актами ограничение доступа к участию в закупках. В соответствии с ч. 3 ст. 17 Закона о защите конкуренции при проведении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещается ограничение конкуренции между участниками закупок путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов, запроса котировок, запроса предложений.

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В сентябре этого года апелляционный суд поддержал выводы Вологодского УФАС России о наличии антиконкурентного соглашения между службой городского хозяйства Вологды, "Магистралью" и "Дорсервисом". Фирмами, которым достаются практически все контракты на ремонты и содержание городских улиц.

Ранее NewsVo писал, что суд первой инстанции поддержал позицию Вологодского УФАС о наличии картеля при проведении закупок. В действиях МКУ "Служба городского хозяйства", ООО "Магистраль" и ООО "Дорсервис" выявлены антиконкурентные соглашения.



Напомним, УФАС установило, что действия службы городского хозяйства (СГХ) и ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» по совместной разработке и согласованию проектно-сметной по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и по ремонту местных автомобильных дорог общего пользования ограничивали конкуренцию на рынке. Также действия СГХ по проведению закупок и заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию местных автомобильных дорог общего и искусственных сооружений на них, создали Магистрали и Дорсервису преимущественные условия заключения муниципальных контрактов, что привело к ограничению доступа других фирс к таким закупкам и заключению муниципальных контрактов.

Муниципальные контракты Заказчик заключал в рамках реализации Национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

"Антимонопольный орган установил факты взаимодействия должностных лиц Заказчика и Подрядчиков до начала проведения закупок и заключения контрактов. К примеру, согласовывалась и корректировалась документация для проведения закупок, направлялись коммерческие предложения ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» для формирования Заказчиком начальной максимальной цены контрактов. Вологодское УФАС России доказало в суде, что действия ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» на протяжении длительного времени были обусловлены их участием в незаконном соглашении. Антимонопольный орган установил наличие в период с 2019г. по 2022г. устойчивой связи между Заказчиком и Подрядчиками. Степень устойчивости связей между Заказчиком (МКУ «СГХ») и ООО «Магистраль» составила 73,00%, а между Заказчиком и ООО «Дорсервис» – 58,55%. Такая устойчивость связей между Заказчиком и Подрядчиками не характерна для обычных закупок, в которых участвуют иные поставщики (подрядчики)", - поясняли тогда в УФАС.

В июне текущего года Арбитражный суд Вологодской области поддержал позицию Управления (дело № А13-1972/2023), а в сентябре 2023 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы участников антиконкурентного соглашения.

Ранее NewsVo также писал, что суды поддержали позицию Вологодского УФАС о необоснованном укрупнении лотов при проведении закупок на содержание Вологды.