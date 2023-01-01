Cуды поддержали позицию Вологодского УФАС о необоснованном укрупнении лотов при проведении закупок на содержание Вологде

Cуды двух инстанций поддержали позицию Вологодского УФАС о необоснованном укрупнении лотов при проведении двух крупных закупок в Вологде.

Укрупнение ограничило доступ к аукциону других участников. Как сообщают в УФАС нарушения были выявлены при проведении МКУ «Служба городского хозяйства» двух аукционов на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них на территории городского округа города Вологды и на территории Заречной части Вологды и микрорайона Прилуки.

"При проведении проверки Вологодское УФАС установило, что заказчик (МКУ «Служба городского хозяйства») объединил в один лот услуги, обладающие разным набором потребительских свойств. Так, в один лот были объединены следующие работы: мойка и подметание улиц, уборка мусора, вывоз снега, обработка противогололедными материалами, устранение деформаций и повреждений покрытия, окрашивание сооружений, покос газонов, текущий ремонт мостов, павильонов и прочих сооружений, праздничное украшение города.Объединение в один лот этих работ исключает возможность участия в торгах организаций, заинтересованных в выполнении муниципального контракта только в части содержания автодорог, и ограничивает доступ к участию в аукционах субъектов малого и среднего предпринимательства", - сообщат в УФАС по Вологодской области.

Кроме того, объединенные в один лот услуги должны были оказываться на удаленных друг от друга территориях. Какие-то, к примеру, в Молочном, какие-то в Прилуках. Эти районы города различаются по площади, характеристикам и инфраструктуре и технологически и функционально не связаны между собой.

В связи с объединением в один широкого перечня работ начальная (максимальная) цена контракта составила 969 439 132,10 рублей у первого аукциона и 220 858 015 рублей у второго. При такой начальной цене контракта размер обеспечения заявки на участие в первом электронном аукционе составляет почти 5 миллионов рублей, что также сокращает количество участников, по мнению УФАС.

"Установлено, что к участникам были предъявлены дополнительные требования о наличии опыта выполнения работ. Так, участник закупки должен иметь опыт по ремонту и содержанию автомобильной дороги, опыт работ по капитальному ремонту автомобильной дороги, опыт работ по строительству, реконструкции, а также опыт застройщика по строительству, реконструкции и ремонту автодороги. При этом цена выполненных договоров должна составлять не менее 20% от начальной цены контракта, т.е. не менее 193 887 826 рублей (1-й аукцион). Такая сумма также свидетельствует об ограничении круга потенциальных исполнителей работ. Например, у хозяйствующих субъектов, готовых оказать услуги по праздничному украшению города, будет отсутствовать опыт выполнения работ стоимостью более 190 миллионов рублей".

Также Вологодское УФАС установило, что включение в техническое задание перечня мероприятий для праздничного украшения города не соответствует предмету закупки и является нарушением.

Кроме того, в результате несвоевременного опубликования извещения о проведении первого аукциона (02.12.2022) муниципальный контракт мог быть заключен не ранее 09.01.2023, тогда как срок выполнения работ в техническом задании установлен с 01.01.2023г.

"Несвоевременное размещение информации о закупке нарушает закон и свидетельствует о неисполнении полномочий заказчика, а также создает риски отсутствия уборки автомобильных дорог в Вологде с 01.01.2023 г. в случае несостоявшейся закупки. Приведенные обстоятельства говорят о том, что заказчик при проведении первого аукциона не соблюдал принципы эффективного использования бюджетных средств, не сумел надлежащим образом спланировать закупки и создал условия для возможности введения в заблуждение потенциальных участников обеих закупок, а также возможности рисков незаключения контрактов или неисполнения со стороны заказчика обязательств по контракту"

Нарушения, допущенные при проведении второго аукциона аналогичны нарушениям при проведении первого.

Заказчику выдано предписание отменить процедуру заключения контракта. Аукционной комиссии, заказчику и оператору электронной площадки предписано отменить протоколы, составленные в ходе определения поставщика.

Не согласившись с решениями и выданными предписаниями УФАС по этим двум электронным аукционам, МКУ «Служба городского хозяйства» обратилась в суд.

Арбитражный суд Вологодской области, а затем Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердили законность позиции Вологодского УФАС.

Ранее NewsVo писал, что суд поддержал позицию Вологодского УФАС о наличии картеля при проведении закупок. В действиях МКУ "Служба городского хозяйства", ООО "Магистраль" и ООО "Дорсервис" выявлены антиконкурентные соглашения.