В Кадниковской средней школе сообщили о гибели выпускника в зоне СВО

[ Общество ]

В ходе СВО погиб житель Кадникова. Об этом сообщили в официальной группе Кадниковской средней школы. Руслан Глиняков закончил ее в 2016 году. 

«Руслан обучался в Кадниковской школе с первого класса, в 2016 году выпустился, закончив девять классов. Бывшие одноклассники помнят его как жизнерадостного, общительного, позитивного парня и отличного товарища. Учителя говорят только хорошее, ведь Русик был послушным, воспитанным, всегда готовым оказать любую помощь», — пишут авторы сообщества.

Руслану было 23 года, он погиб 28 сентября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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