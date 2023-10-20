В ходе СВО погиб житель Никольского округа

Житель Никольского округа Евгений Топорков погиб в ходе спецоперации. Глава округа Вячеслав Панов сообщил, что мужчина погиб 15 октября этого года.

Евгений был призван в октябре 2022 года,.

"Выражаю глубокие соболезнования родным, близким, друзьям, сослуживцам погибшего. Это невосполнимая утрата", - написал Вячеслав Панов.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.