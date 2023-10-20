В ходе СВО погиб житель Бабаевского округа

[ Общество ]

В ходе спецоперации погиб житель Бабаевского округа Александр Данилов. Об этом сообщил глава округа Юрий Парфенов. 

"Наш земляк погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции 17 октября 2023 года. Приношу искренние соболезнования родным и близким Александра. Вся бабаевская земля скорбит вместе с вами", - написал Юрий Парфенов. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
 

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