В ходе СВО погиб житель Кич-Городецкого округа

[ Общество ]

В ходе СВО погиб житель Кич-Городецкого округа Михаил Подольский. Об этом сообщил глава округа Сергей Ордин.

Михаил учился в медицинском училище Великого Устюга на фельдшера. Срочную службу проходил в медроте поселка Лебяжий Ленинградской области. Работал фельдшером на станции скорой помощи в Белозерске. А затем переехал в Кичменгский Городок, где также работал фельдшером в Центральной районной больнице имени В.И. Коржавина в отделении скорой медицинской помощи. Ушел из системы здравоохранения, став предпринимателем. Осенью 2022 года ушел добровольцем в зону СВО. Погиб осенью этого года. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
 

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