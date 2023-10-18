В ходе СВО погиб житель Череповецкого района

[ Общество ]

В зоне СВО погиб житель Череповецкого района Антон Тухватуллин. Его похороны состоятся в Череповце 19 октября. Сообщает администрация Абакановского сельского поселения.

Антон будет похоронен на городском кладбище № 5 города Череповца, после прощания и гражданской панихиды, которая начнется в 13 часов в ритуальном центре на Боршодской 38 «Б».

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

 

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