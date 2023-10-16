Военкомом Череповца стал полковник полиции и бывший участник СВО

[ Общество ]

48-летний полковник полиции Владимир Вдовин стал военкомом Череповца. Пока он представлен как временно исполняющий обязанности 
военного комиссара Череповца и Череповецкого района.

Владимир Вдовин выполнял служебно-боевые задачи на территории Чеченской республики и в зоне проведения СВО. Прежний военком Череповца Артем Вихарев ушёл на пенсию.

Ранее NewsVo писал, что в Вологодской области планируют отправить в армию 1300 срочников. Также NewsVo писал, что Госдума запретила выезд призывникам, повысила призывной возраст и обязала школы и больницы предоставлять сведения в военкомат

 

Теги: военком военкоматы
 

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