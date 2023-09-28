В Вологодской области планируют отправить в армию 1300 срочников

Более 1300 призывников от региона отправятся в армию этой осенью
Планы на предстоящую призывную кампанию и итоги весеннего призыва обсудили в региональном военном комиссариате. Там проходят инструкторско-методические сборы председателей призывных и медицинских комиссий. Участники – председатели призывных комиссий и военные комиссары районов и округов, а также ответственные за проведение медицинского освидетельствования.
В открытии сборов принял участие первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.
Весной установленная для Вологодской области норма в количественном и качественном отношении выполнена на 100%. В Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирование призвано и отправлено более 1700 человек. Весенний призыв 2023 года обеспечивали 29 призывных комиссий.
В лучшую сторону по организации и проведению весеннего призыва 2023 года отмечены призывные комиссии Вологды, Череповца и Бабаевского округа. Также отмечена работа по подготовке студентов по водительским специальностям. Вооруженные Силы по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах: наш регион направил в войска 228 водителей категорий «С», «Д» и «Е».
Особое внимание уделяется подготовке призывников к службе в армии. Речь идет о необходимости проведения диспансеризации, начиная со школьного возраста.
Во время работы сбора поставлены основные задачи по проведению осеннего призыва граждан на военную службу. В частности, в регионе помимо призывной кампании параллельно ведется работа по отбору граждан на службу по контракту, в которой также задействованы сотрудники военкоматов, органов местного самоуправления, медицинские работники.
«К сожалению, есть немалая доля людей, которые отклоняются от мероприятий по призыву, установленных законодательством. Таких порядка полутора тысяч человек. Они длительное время не получают повестки, не сообщают об изменении места жительства, места работы. Мы их не можем уведомить о начале призывных мероприятий. Поэтому одна из задач, поставленная сегодня перед участниками сборов, – максимально повысить эффективность работы по розыску этих людей. Тем более что с 1 октября в силу вступают изменения в действующее законодательство, которые существенно усиливают ответственность за уклонение от мероприятий по призыву, по постановке на воинский учет, включая уклонение от дополнительного медицинского обследования, – отметил Эдуард Зайнак. – Важно, чтобы все, кто должен быть призван, попали на призывную комиссию, и в отношении них было принято соответствующее решение о направлении на службу в вооруженные силы».