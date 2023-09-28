В Вологодской области планируют отправить в армию 1300 срочников

Более 1300 призывников от региона отправятся в армию этой осенью

Планы на предстоящую призывную кампанию и итоги весеннего призыва обсудили в региональном военном комиссариате. Там проходят инструкторско-методические сборы председателей призывных и медицинских комиссий. Участники – председатели призывных комиссий и военные комиссары районов и округов, а также ответственные за проведение медицинского освидетельствования.

В открытии сборов принял участие первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак.

Весной установленная для Вологодской области норма в количественном и качественном отношении выполнена на 100%. В Вооруженные Силы РФ и другие воинские формирование призвано и отправлено более 1700 человек. Весенний призыв 2023 года обеспечивали 29 призывных комиссий.

В лучшую сторону по организации и проведению весеннего призыва 2023 года отмечены призывные комиссии Вологды, Череповца и Бабаевского округа. Также отмечена работа по подготовке студентов по водительским специальностям. Вооруженные Силы по-прежнему остро нуждаются в квалифицированных кадрах: наш регион направил в войска 228 водителей категорий «С», «Д» и «Е».

Особое внимание уделяется подготовке призывников к службе в армии. Речь идет о необходимости проведения диспансеризации, начиная со школьного возраста.

Во время работы сбора поставлены основные задачи по проведению осеннего призыва граждан на военную службу. В частности, в регионе помимо призывной кампании параллельно ведется работа по отбору граждан на службу по контракту, в которой также задействованы сотрудники военкоматов, органов местного самоуправления, медицинские работники.