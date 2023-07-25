Госдума запретила выезд призывникам, повысила призывной возраст и обязала школы и больницы предоставлять сведения в военкомат

[ Общество ]

Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, устанавливающий запрет выезда из России граждан, которые получили повестку. Запрет наступает со времени направления повестки, в том числе по месту работы или учебы и со дня, когда такая повестка будет размещена в реестре врученных повесток.

Решение о запрете выезда призывника из РФ будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

По действующим сегодня нормам гражданам, подлежащим призыву на военную службу и получившим повестку военного комиссариата, запрещался выезд из РФ со дня, когда такая повестка считается врученной по закону. 

Кроме того, ГД приняла поправку о повышении призывного возраста до 30 лет в III и окончательном чтении. Также принята поправка, обязывающая медицинские и общеобразовательные организации предоставлять в электронном виде необходимые для ведения воинского учета сведения о гражданах.

Поправку, которая предусматривала переходный период для повышения рамок с 21 до 30 лет, отклонили.

Кроме этого, призванные на срочную службу россияне смогут заключать контракт на службу в Вооруженных силах сроком на один год уже через месяц службы, следует из поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе», которые утвердил ко второму чтению комитет Госдумы по обороне. Сейчас этот срок составляет три месяца. 

 

Теги: поправки госдума призыв
 

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