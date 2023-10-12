В ходе СВО погиб житель Вытегорского округа

Глава Вытегорского округа Александр Зимин сообщил, что по линии Минобороны получено известие о смерти в период прохождения военной службы старшего прапорщика, стрелка помощника гранатометчика мотострелкового отделения Алексея Иевлева.

Алексей родился в 1979 году в Ленинградской области, после прохождения военной службы по призыву на рубеже 2000-х служил в оперативной группировке войск на территории Северо-Кавказкого региона на должности разведчика, участвовал в боевых действиях по разоружению бандформирований.

С 2004 по 2008 продолжал службу по контракту, а с июля 2022 года находился в зоне СВО.

В пятницу, 13 октября, состоится церемония прощания со старшим прапорщиком Алексеем Иевлевым. Глава округа выразил соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.