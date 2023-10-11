Вологжанин за 24 дня добрался на велосипеде до Абхазии

Вологжанин доехал на велосипеде до Абхазии за 24 дня. За это время он преодолел путь длиной 2400 км.

Ранее NewsVo писал, что вологжанин Антон Шубин решил совершить путешествие в Абхазию на велосипеде. В

Путешествие вологжанина началось 16 сентября. За это время у него сломался велосипед, пришлось поменять кроссовки, нарвался на ремонт дороги и ехал по встречной полосе, чуть было не остался голодным из-за отсутствия придорожных кафе и заправок.

9 октября Антон Шубин добрался до пункта назначения. Н 24-й день путешествия вологжанин пересек границу с Абхазией.

"Подъехал: сотрудники в формах, очередь из машин, всех досматривают и тут я на велосипеде. Сердце забилось, колени задрожали, нервничаю, понимаю, что за КПП - моя цель, моя мечта последних 23х дней, то ради чего я преодолевал все трудности и невзгоды, за КПП был мой результат. Результат, полученный за счёт дисциплины и ежедневной последовательности действий. Высшая награда, определяющая силу моего духа и слова… В 10 метрах так близко …Сотрудник подошел ко мне, проверил паспорт и отправил на паспортный контроль. Там все проверили и сказали, что могу ехать дальше. Проехал….и мой бурлящий чайник в груди начал остывать, стало спокойно и умиротворенно. Улыбка от КПП с лица не слезала, как я не пытался ее замаскировать, чтобы сотрудники не дай бог не подумали что со мной что-то не так. Вижу на въезде Абхазские флаги, радуюсь, как ребенок. Все, я сделал это… все чувства, которые я испытал в тот момент, не передать словами, я просто был очень рад за себя", - так описывает Антон свое пересечение границы.

Сейчас мужчина может насладиться отдыхом. Он в Гагре любуется пальмами, горами и морем. Мужчина нашел гостевой дом с видом на море и пока спешить никуда не собирается.