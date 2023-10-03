Вологжанин отправился в Абхазию на велосипеде

[ Культура ]

Вологжанин Антон Шубин решил совершить путешествие в Абхазию на велосипеде. В пути он уже 18 дней, недавно доехал до Краснодарского края. В общей сложности на 1 октября Антон проехал 1661 км, а до Абхазии осталось 535 км.

Своими впечатлениями и мыслями Антон делится на личной странице в соцсети ВКонтакте:

«Заскучал по дому, по родным – это, наверное, потому что дорога была спокойная и мыслей много в голове крутилось, поговорил с женой, доехал до вывески Краснодарский край и взбодрился. Печаль пропала и дальше я снова ехал с улыбкой, наслаждаясь красотой южной природы и рельефа. Кайфовал от результата проделанной работы. Появилась жажда будущих приключений».

Путешествие вологжанина началось 16 сентября. За это время у него сломался велосипед, пришлось поменять кроссовки, нарвался на ремонт дороги и ехал по встречной полосе, чуть было не остался голодным из-за отсутствия придорожных кафе и заправок. Но Антон не отчаивается и продолжает свое путешествие.

Теги: путешествие велосипед абхазия
 

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