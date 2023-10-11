В ходе СВО погиб уроженец Череповца

В зоне СВО погиб уроженец Череповца Сергей Тишинин, который был мобилизован в октябре 2022 года. Об этом сообщила депутат Череповецкой городской Думы Ирина Шохина.

Сергей Тишинин позывной «Субару» был призван по мобилизации 13 октября 2022 года для участия в специальной военной операции. Командир разведывательного взвода погиб в бою от попадания кассетного боеприпаса 29 сентября 2023 года.

Прощание с Сергеем Тишининым пройдет 11 октября в 10 часов утра в Череповце, на Боршодской, 38 «Б» в Городском ритуальном центре.

Похороны пройдут на Пятом кладбище Череповца в 11 часов 30 минут, также, 11 октября.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.