Роспотребнадзор: снижение стоимости питания для младших школьников не сказалось на калорийности

Роспотребнадзор в связи с наличием в СМИ негативных отзывов по вопросу снижения стоимости питания обучающихся 1-4 классов в школах Вологды проверил столовые образовательных учреждений.

"Была проведена оценка фактического и примерного меню для разных категорий учащихся. Установлено, что примерные двухнедельные меню разработаны согласно требованиям санитарного законодательства. Фактическое меню соответствует утвержденному по выходу порций блюд и калорийности. По результатам контрольного взвешивания выход готовых блюд по массе соответствует требованиям гигиенических нормативов", - заявили в ведомстве.

Ранее NewsVo писал, что с 1 сентября в Вологде уменьшилось финансирование на питание детей, которые обучаются в начальных классах.

Теперь на обеды для обучающихся в 1-4 классах городских школ выделено 80 рублей в сутки, вместо 90.

"Это единственный муниципалитет в Вологодской области, который уменьшил детскую пайку, хотя финансирование питание школьников является защищенной статьей городского бюджета. Проблемы в этом вопросе начались при принятии бюджета 2022 года - в Вологде впервые не было проведено дополнительное софинансирование питания детей из многодетных семей и детей с хроническими заболеваниями в школах в размере 5 млн.рублей, решили попробовать на детях сэкономить", - сообщил член Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Николаев.

В администрации города Вологды подтвердили, что в этом году на питание младших классов выделено меньше денег, но не меньше расчетной стоимости. Стоимость питания определяется муниципалитетом самостоятельно, но не может быть менее расчетной стоимости горячего питания, которая составляет 77 рублей 84 копейки в учебный день на одного ребенка:

"С 1 сентября 2023 года Управлением образования города Вологды принято решение об установлении стоимости питания школьников с 1 по 4 классы в сумме 80 рублей в учебный день на одного ребенка. В связи с этим организатором питания в общеобразовательных организациях города МАУ «Центр социального питания» скорректировано меню в соответствии с требованиями санитарного законодательства".

Организаторы питания вправе вносить изменения в меню, проводить замену блюд, корректировать меню в соответствии с требованиями СанПиН, что, по мнению администрации, не является ухудшением качества предоставляемого питания.

В прошлом году проблемы с питанием детей уже были в Вологде. Но тогда было скорректировано меню в детских садах. Калорийность не пострадала, но блюда были заменены на более простые, порции скорректированы. В итоге, дети зачастую получали кашу и на завтрак, и на ужин, отказывались есть. Приходили домой голодные. После того, как родители возмутились, меню было скорректировано не только с учетом калорийности, но и разнообразия.