С 1 сентября в Вологде уменьшилось финансирование на питание детей, которые обучаются в начальных классах.

Теперь на обеды для обучающихся в 1-4 классах городских школ выделено 80 рублей в сутки, вместо 90.

"Это единственный муниципалитет в Вологодской области, который уменьшил детскую пайку, хотя финансирование питание школьников является защищенной статьей городского бюджета. Проблемы в этом вопросе начались при принятии бюджета 2022 года - в Вологде впервые не было проведено дополнительное софинансирование питания детей из многодетных семей и детей с хроническими заболеваниями в школах в размере 5 млн.рублей, решили попробовать на детях сэкономить", - сообщил член Общественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Вологодской области Сергей Николаев.

Он участвовал в публичных слушаниях по проекту бюджета Вологды на 2022 и 2023-24 года.

"По моей инициативе были приняты протокольные записи с поправками к бюджетам по проблеме софинансирования школьного питания. Администрации и депутатам города Вологды необходимо исправить ситуацию и с 1 сентября не уменьшать , а увеличить финансирование статьи питания из городского бюджета для обеспечения полноценного рациона питания школьников".

Администрация города Вологды пока не отреагировала на сообщение Сергея Николаева. NewsVo отправил запрос в администрацию с просьбой прокомментировать снижение финансирования на питание учеников начальных классов, а также ответить, как это скажется на качестве питания. В письме Центра социального питания Вологды, которое было адресовано руководителям школ, говорится, что стоимость питания устанавливается "в целях обеспечения качества питания обучающихся и рационального расходования средств субсидий".

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по четвертый класс обозначил Президент Российской Федерации Владимир Путин 15 января 2020 года в своем Послании Федеральному Собранию. Бесплатное горячее питание для учеников начальных классов было введено во всех школах Вологодской области с 2020 года.