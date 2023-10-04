Найденный труп в Череповце может принадлежать пропавшей год назад журналистке

[ Происшествия ]

Погибшая, которую обнаружили в районе Гритинской горки в Череповце, вероятнее всего пропавшая в сентябре Светлана Доронина. Об этом сообщает Канал 12 со ссылкой на правоохранительные органы. 

Ранее NewsVo писал, что в районе Гритинской горки случайным прохожим был обнаружен труп, весящий на дереве. Мужчина сообщил в службу "112" . Предположительно тело принадлежит женщине. Тело очень сильно истлело, от него практически ничего не осталось. 

Предварительно идентифицировать личность удалось благодаря вещам, которые нашли тут же, и волосам. Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Обстоятельства смерти выясняют сотрудники череповецкого отдела Следственного комитета. Однако, есть предположение, что смерть не насильственная.

34-летняя Светлана Доронина с сентября прошлого года не выходила на связь. Поиски женщины вели полицейские и волонтеры. В последний раз ее видели выходящей из съемной квартиры на Шекснинском проспекте, 22.

Девушка работала в спорткомитете, до этого в газете «Голос Череповца».

По имеющейся информации Светлана Доронина собиралась переезжать, но куда — не сказала. Когда ее видели в последний раз, при ней были телефон и черная сумка с вещами. По словам волонтера поисково-спасательного отряда «Азимут» Александра Васильева родственники не сразу заметили пропажу женщины.

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