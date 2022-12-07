В Череповце третий месяц ищут пропавшую журналистку Светлану Доронину

07.12.2022 [Общество]

В Череповце третий месяц разыскиваю журналистку Светлану Доронину. 34-летняя женщина с сентября не выходит на связь. В последний раз ее видели выходящей из съемной квартиры на Шекснинском проспекте, 22.

Девушка работала в спорткомитете, до этого в газете «Голос Череповца».

«Она у нас в разные периоды работала журналистом и специалистом по связям с общественностью. Замечательный человек и большая умница. Мы с ней делали несколько интересных творческих проектов. Ее публикации были очень серьезные, с расследованием, она поднимала социальные проблемы», — рассказала cherinfo главный редактор газеты «Голос Череповца» Елена Жиборт.

По имеющейся информации Светлана Доронина собиралась переезжать, но куда — не сказала. Когда ее видели в последний раз, при ней были телефон и черная сумка с вещами. По словам волонтера поисково-спасательного отряда «Азимут» Александра Васильева родственники не сразу заметили пропажу женщины, поисики начались поздно Поисковики опросили близких и знакомых, посмотрели камеры, но времени прошло много, видео не сохранилось. Запросы на вокзалы тоже не дали информации. 

Рост пропавшей около 162 сантиметров, волосы темные, до плеч, глаза светло-карие. Особая примета — над грудью татуировка в виде розы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении девушки, просят позвонить в полицию или по телефону + 7 911−505−68−98.

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