В Череповце нашли несколько трупов за один день

Утром 2 октября в Череповце было найдено в разных частях города три трупа.

Первый труп обнаружен в районе Гритинской горки случайным прохожим. Он сообщил в службу "112" в 10:58. Мужчина гулял с собакой и в 300 метрах от дома на Любецкой, 64а обнаружил повешенное на дереве тело. Предположительно тело принадлежит женщине. По данным Центра по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Андрея Горчакова, полиция выехала на место, личность погибшей или погибшего устанавливается. Тело очень сильно истлело, от него практически ничего не осталось.

Менее чем через час в поступил еще один звонок. Трупный запах насторожил жителей дома на Раахе,58. Там водной из квартир был обнаружен труп 19-летнего наркомана. Причина смерти также устанавливается.

В 11:59 поступила информация о трупе на Раахе, 4. В этот раз сотрудники правоохранительных органов предположили криминальную смерть. Там обнаружили тело 57-летнего мужчины.

