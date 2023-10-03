В Великом Устюге простились с погибшим в ходе СВО Николаем Ямовым

3 октября в Великом Устюге с Николаем Ямовым, который погиб в ходе СВО. Он умер 7 сентября в зоне спецоперации. Мужчине было 46 лет.

У Николая осталось трое детей. Как рассказал глава Великоустюгского округа, мужчина был добровольцем. Глава выразил соболезнования родным и близким Николая Васильевича.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.