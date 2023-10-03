В Великом Устюге простились с погибшим в ходе СВО Николаем Ямовым

[ Общество ]

3 октября в Великом Устюге с Николаем Ямовым, который погиб в ходе СВО.  Он умер 7 сентября в зоне спецоперации. Мужчине было 46 лет.

У Николая осталось трое детей. Как рассказал глава Великоустюгского округа, мужчина был добровольцем. Глава выразил соболезнования родным и близким Николая Васильевича. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
Фото: https://vk.com/glavakuzmin?w=wall161718525_35231
 

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