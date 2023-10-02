В ходе СВО погиб житель Вологды

[ Общество ]

Вологжанин погиб 8 сентября в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает газета Вологда.РФ.

Иван Першанов учился в 33-й школе города Вологды, окончил профессиональное училище № 29. Отслужил срочную службу и в 2015 году заключил контракт. В сентябре прошлого года его мобилизовали.  

8 сентября младший сержант Иван Першанов погиб в ходе проведения спецоперации. Мужчину похоронили на Козицынском кладбище в Вологде. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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