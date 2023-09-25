Устюжане собирают деньги на суды против строительства полигона у деревни Горбачёво

Ранее областной суд назначил землеустроительную экспертизу, чтобы определить, законно ли администрация района выделила участок под строительство комплекса ТКО.

Жители села Верхняя Шарденьга стоят на позиции, что земли, отданные под строительство, мелиорированы и относятся к сельхозугодьям. После нескольких кругов судебных разбирательств Ирине Шишкиной, которая защищает позицию жителей, удалось добиться назначения экспертизы. Деньги на её проведение она внесла из собственных средств.

"Обращаюсь за помощью и прошу оказать поддержку, - пишет Ирина Шишкина. - Спустя почти год мы добились решения о назначении Вологодским областным судом землеустроительной экспертизы. Для оплаты экспертизы мною были внесены на депозит суда денежные средства в сумме 80 тыс.руб. Для меня и моей семьи это достаточно серьёзная трата. Я готова до конца отстаивать своё право на чистую воду и чистый воздух. Считаю, что решение о размещении КПО принято с нарушением и его последствия окажут влияние не только на жителей д.Горбачево и с.Верхняя Шарденьга, но и жителей всего нашего района"

В случае положительного решения суда деньги за проведение экспертизы будут возвращены и могут быть отправлены обратно жертвователям.

Ранее NewsVo рассказывал, что под Великим Устюгом рядом с деревней Горбачево в ближайшие годы собираются строить полигон для твёрдых бытовых отходов, который в три раза превышает мощность ныне существующего полигона. Местные жители выступают против строительства полигона в этом месте. Они отстаивают свою позицию в суде.

В октябре 2021 года стало известно, что администрация района выделила в километре от деревни Горбачёво земельный участок для размещения там комплекса по переработке ТКО. Жители уверены, что земли, расположенные на возвышенности между реками Шарденьга, Левиха и Осиновка, не могут использоваться для такого объекта, более того, считаются особо ценными сельскохозяйственными угодьями и ранее были мелиорированы.

При этом документально участок был переведён из земель сельхозназначения в земли промышленности, что дало право использовать его для возведения потенциально опасного промышленного объекта рядом с жилыми домами селян. Для этого администрация Великоустюгского района в мае 2021 года приняла три постановления, выделив из одного большого участка земли другой – меньшей площади, переведя его из земель запаса в земли промышленности и утвердив его координаты на кадастровом плане территории. Земли, переведённые из запаса в категорию промышленных, документально стали пригодны для строительства.

Однако жители так и не смогли добиться ответа на свой вопрос: как пахотные земли, всегда относившиеся к сельскохозяйственным угодьям, оказались в землях запаса? Перевод участка в земли промышленности, по мнению жителей, был незаконным. Ирина Шишкина обратилась в суд с просьбой признать принятые администрацией постановления о переводе земель из одной категории в другую незаконными. Великоустюгский суд отказал в удовлетворении этих требований. Решение было обжаловано в областном суде.

Вологодские судьи вернули дело в Великоустюгский суд для рассмотрения по существу. Однако в Великом Устюге суд вновь признал законными принятые постановления администрации.

Ирина Шишкина вновь обратилась в областной суд с апелляционной жалобой. Оспаривая решение великоустюгских судей, она запросила назначение судебной землеустроительной экспертизы.

Областной суд посчитал, что в данной ситуации экспертиза действительно необходима. По решению суда её проведёт ООО «Кадастр-Сервис» (кадастровый инженер Н.В. Шушкова).