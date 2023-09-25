В Вологодском округе расторгнут договор с организатором питания в Майской школе

Майская школа Вологодского округа приступила к работе в обычном очном формате. Возобновлен учебный процесс. Ранее в школе был обнаружен сальмонеллез. Школа была закрыта на некоторое время.

"Сегодня перед началом уроков на входе в школу был организован медицинский фильтр. На пищеблоке учебного учреждения проведены противоэпидемические мероприятия, сегодня он также приступил к работе, дети обеспечены питанием. Работники пищеблока получили отрицательные анализы по сальмонеллёзу, но они отстранены от работы до окончания следствия по предписанию Роспотребнадзора. Организатор питания принял новых сотрудников – поваров из резерва кадров, новые сотрудники пищеблока имеют все необходимые документы и допущены к работе. В смывах и в продуктах, хранящихся в пищеблоке Майской школы, возбудителей сальмонеллеза и других инфекций не выявлено", - говорит глава Вологодского округа Сергей Жестянников.

Он уточнил, что по распоряжению главы Вологодского муниципального округа, организатору питания направлено уведомление о расторжении договора.

Ранее NewsVo писал, что питание в школе, где вспыхнула инфекция, организовывал почетный гражданин Вологодского района.

На прошлой неделе в Майской школе Вологодского округа у учеников выявили сальмонеллез. По данным управления Роспотребнадзора там заболело 19 человек. В следственном управлении Следственного комитета РФ по Вологодской области организована процессуальная проверка по факту заражения детей сальмонеллезом в Майской школе Вологодского округа.

Сальмонеллез – острая кишечная инфекция, вызываемая бактериями из рода salmonella. Заражение чаще всего происходит при употреблении в пищу продуктов, содержащих в себе данную бактерию.