Глава Череповца сообщила о гибели двоих участников СВО

Глава Череповца Маргарита Гусева сообщила о гибели сразу двоих участников СВО.

"Трагическое известие... Сразу в две семьи… В ходе боевых действий в специальной операции на Украине погибли: Першин Дмитрий Владимирович, старший лейтенант, помощник начальника связи штаба Шарыпин Артем Олегович, матрос", - написала Маргарита Гусева в социальных сетях.

Дмитрий окончил Военное училище радиоэлектроники. Год назад был призван по мобилизации, службу проходил в 347 мотострелковом полку. Артем окончил политехнический университет в Санкт-Петербурге. Проходил срочную военную службу, служил по контракту. Участвовал в выполнении задач на территории Сирии. Имеет награды: «За дальний поход», «Участник военной операции в Сирии».

Маргарита Гусева выразила соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.