Житель Грязовецкого округа погиб в ходе СВО

[ Общество ]

В ходе проведения СВО погиб житель Грязовецкого округа. 

"Трагическая новость пришла в Грязовецкий округ. В ходе проведения специальной военной операции погиб рядовой Алексей Коноплев.Молодой человек родился в д. Юрово, учился в Юровской школе. Был женат, многодетный отец. Алексей принял для себя решение служить по контракту, служил в гвардейской танковой дивизии", - пишет газета Сельская правда. 

Известно, что Алексей Коноплев умер 16 сентября. Ему было 34 года.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
 

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