Житель Великоустюгского округа погиб в ходе СВО

В зоне СВО погиб выпускник детского дома №1 Великого Устюга Александр Корчажинский. Об этом сообщила депутат ЗСО Вологодской области Наталья Долгина. У мужчины остались двое детей.

«Погиб Корчажинский Александр, наш земляк, верный муж, заботливый отец двух сыновей, выпускник детского дома 1 Великого Устюга. Саша, ты навсегда останешься в наших сердцах», - написала парламентарий на своей странице.

Прощание с Александром пройдет 21 сентября в православном соборе Иоанна Устюжского на Соборном дворище Великого Устюга.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.