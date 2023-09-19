В Череповце простились с 23-летним офицером, погибшим в ходе СВО

[ Общество ]

В Череповце прошло прощание с молодым офицером Евгением Рощиным. Мужчине было 23 года. 

"Начальник расчета беспилотных летательных аппаратов 127 отдельной разведывательной бригады, погиб в ходе проведения специальной военной операции. Евгений родился и вырос в Череповце. Учился в 32 и 25 школах. Выбрав делом жизни службу Отечеству, получил высшее профессиональное образование в череповецком Военном университете радиоэлектроники", - написала у себя на странице глава Череповца Маргарита Гусева. 

Она выразила соболезнования родителям.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
Фото: https://vk.com/wall4594885_16711
 

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