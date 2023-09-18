Апелляционный суд подтвердил наличие антиконкурентных соглашений между чиновниками и бизнесом в Вологде

Апелляционный суд поддержал выводы Вологодского УФАС России о наличии антиконкурентного соглашения между службой городского хозяйства Вологды, "Магистралью" и "Дорсервисом". Фирмами, которым достаются практически все контракты на ремонты и содержание городских улиц.

Ранее NewsVo писал, что суд первой инстанции поддержал позицию Вологодского УФАС о наличии картеля при проведении закупок. В действиях МКУ "Служба городского хозяйства", ООО "Магистраль" и ООО "Дорсервис" выявлены антиконкурентные соглашения.



Напомним, УФАС установило, что действия службы городского хозяйства (СГХ) и ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» по совместной разработке и согласованию проектно-сметной по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и по ремонту местных автомобильных дорог общего пользования ограничивали конкуренцию на рынке. Также действия СГХ по проведению закупок и заключению муниципальных контрактов на выполнение работ по содержанию местных автомобильных дорог общего и искусственных сооружений на них, создали Магистрали и Дорсервису преимущественные условия заключения муниципальных контрактов, что привело к ограничению доступа других фирс к таким закупкам и заключению муниципальных контрактов.

Муниципальные контракты Заказчик заключал в рамках реализации Национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

"Антимонопольный орган установил факты взаимодействия должностных лиц Заказчика и Подрядчиков до начала проведения закупок и заключения контрактов. К примеру, согласовывалась и корректировалась документация для проведения закупок, направлялись коммерческие предложения ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» для формирования Заказчиком начальной максимальной цены контрактов. Вологодское УФАС России доказало в суде, что действия ООО «Магистраль» и ООО «Дорсервис» на протяжении длительного времени были обусловлены их участием в незаконном соглашении. Антимонопольный орган установил наличие в период с 2019г. по 2022г. устойчивой связи между Заказчиком и Подрядчиками. Степень устойчивости связей между Заказчиком (МКУ «СГХ») и ООО «Магистраль» составила 73,00%, а между Заказчиком и ООО «Дорсервис» – 58,55%. Такая устойчивость связей между Заказчиком и Подрядчиками не характерна для обычных закупок, в которых участвуют иные поставщики (подрядчики)", - поясняют в УФАС.

В июне текущего года Арбитражный суд Вологодской области поддержал позицию Управления (дело № А13-1972/2023), а в сентябре 2023 года Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы участников антиконкурентного соглашения.

Ранее NewsVo также писал, что суды поддержали позицию Вологодского УФАС о необоснованном укрупнении лотов при проведении закупок на содержание Вологды.