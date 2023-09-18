В ходе СВО погиб житель Вологодского округа

[ Общество ]

В ходе СВО погиб житель Вологодского округа. Об это сообщили в Сосновском территориальном управлении. 

"Друзья, мы получили горестную весть, наш земляк, уроженец посёлка Ермаково Смирнов Евгений Николаевич погиб в зоне проведения специальной военной операции. Выбор Евгения был осознан, на СВО он ушел добровольцем. У него осталась семья и маленький ребенок. Скорбим с вами, разделяем всю боль утраты", - написали представители администрации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Теги: погибшие в Украине
фото: https://vk.com/sosnovskoe00?w=wall-128658709_15982
 

Последние новости

Младшим школьникам расскажут о выборах президента на примере Карабаса-Барабаса и Бабы-Яги
Пьяный череповчанин въехал в пассажирский автобус на улице Любецкой
В ходе СВО погиб житель Вологодского округа
В Чагоде женщина зарезала свою подругу ножом
У жителя Череповца за вождение в пьяном виде конфисковали "Вольво"
Житель Великого Устюга избил до смерти свою сожительницу
В Череповце спасатели сняли ребенка с окна четвертого этажа, пока его родители выпивали у подъезда
Вологодская лыжница обогнала всю сборную России
В России за уклонение от мобилизации впервые осудили женщину
Житель Вологодского округа нашел старинную икону на картофельном поле