В ходе СВО погиб житель Вологодского округа. Об это сообщили в Сосновском территориальном управлении.

"Друзья, мы получили горестную весть, наш земляк, уроженец посёлка Ермаково Смирнов Евгений Николаевич погиб в зоне проведения специальной военной операции. Выбор Евгения был осознан, на СВО он ушел добровольцем. У него осталась семья и маленький ребенок. Скорбим с вами, разделяем всю боль утраты", - написали представители администрации.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.