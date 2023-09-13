В ходе СВО погиб доброволец из Тарногского округа

Доброволец из Тарногского округа Вадим Лазарев погиб в ходе СВО в Украине. Об этом сообщил глава округа Алексей Кочкин.
Трагической новостью у себя на странице в соцсети поделился глава муниципалитета Алексей Кочкин.
Вадим Лазарев служил в звании рядового, был старшим оператором отделения противотанковых управляемых ракет. Подписал контракт в августе этого года.
Глава округа выразил соболезнования родным и близким погибшего.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.