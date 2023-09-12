В ходе СВО погиб житель Бабушкинского округа

[ Общество ]

Глава Бабушкинского округа Татьяна Жирохова сообщила о гибели Александра Южакова.

Мужчина родился в деревне Скоково, окончил Подболотную школу и поступил в Машиностроительный техникум в Вологде. После срочной службы он заключил контракт, затем работал в полиции в Вологде. На СВО Александр попал в августе прошлого года. 

Татьяна Жирохова выразила соболезнования родным и близким погибшего. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

 

Теги: погибшие в Украине
 

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