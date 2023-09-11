Глава Череповца официально подтвердила еще одну смерть участника СВО

В ходе проведения специальной военной операции в районе Ольшана Харьковской области погиб Роман Баикин, рядовой 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Роман получил образование в профессиональном училище № 41 в поселке Шухободь. Военную срочную службу проходил с 2008 по 2009 годы, затем еще полгода служил по контракту. Сообщила глава Череповца Маргарита Гусева, которая передала соболезнования родным и близким.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.