Глава Череповца официально подтвердила еще одну смерть участника СВО

[ Общество ]

В ходе проведения специальной военной операции в районе Ольшана Харьковской области погиб Роман Баикин, рядовой 138 отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Роман получил образование в профессиональном училище № 41 в поселке Шухободь. Военную срочную службу проходил с 2008 по 2009 годы, затем еще полгода служил по контракту. Сообщила глава Череповца Маргарита Гусева, которая передала соболезнования родным и близким. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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