В ходе СВО погиб житель Череповца

[ Общество ]

Житель Череповца Павел Ашихмин погиб в ходе СВО в Украине. Об этом сообщила глава города Череповца Маргарита Гусева.

«Сердце замирает и земля уход из под ног, когда слышишь: «Погиб в ходе специальной операции на Украине…» Страшно и больно, но эти слова услышали близкие Ашихмина Павла Александровича… Специалист-эксплуатационник административно-хозяйственной части 144 отдельной мотострелковой бригады погиб в результате налета беспилотных летательных аппаратов», - написала Маргарита Гусева.

Месяц назад череповчанину исполнилось 26 лет. Маргарита Гусева передала соболезнования родным и близким. 

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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