В ходе СВО погиб житель Верховажского округа

Глава Верховажского района Александр Дубов сообщил о гибели Дмитрия Кононова.

«1 сентября 2023 года, в ходе проведения специальной военной операции на Украине, при выполнении боевого задания, проявив мужество и героизм, погиб наш земляк, гвардии рядовой - КОНОНОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ», - говорится в сообщении на странице главы округа в соцсети.

Александр Дубов выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории соседней Украины. 21 сентября 2022 Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.