Кто будет нас лечить?: жители Суды требуют от властей обеспечить их поселок врачами

Жители Суды требуют от властей обеспечить их поселок врачами.

Им стало известно, что участковая больница остается без еще одного терапевта.

"Недостаток медиков остро сказывается на населении. Руководство Череповецкой районной поликлиники не принимает необходимых мер, чтобы сохранить работающих сейчас врачей и привлечь новых медработников. Департамент здравоохранения Вологодской области на все жалобы отвечает, что информация от жителей "недостоверна", на самом деле всё в порядке и ничего предпринимать не нужно", - пишут жители.

При этом жители отмечают, что 10 лет назад Судскую больницу посещал губернатор Вологодской области и обещал сделать ее образцово-показательной.

К Олегу Кувшинникову и обратились судчане.

"Судская участковая больница долгое время страдает от недостатка медицинских кадров. С 01.09.2023 г. увольняется терапевт Дьякова К.О. Новых специалистов на работу не принято. Это повлечет за собой очередное ухудшение качества медицинского обслуживания жителей пос. Суда. Руководство Череповецкой районной поликлиники не принимает необходимых мер, чтобы сохранить работающих сейчас врачей и привлечь новых медработников. Известны факты, когда желающим поступить на работу в Судскую больницу отказывали, потому что якобы вакансий нет", - написали губернатору жители.

Они говорят, что департамент здравоохранения Вологодской области не реагирует на их жалобы:

"Представители данного департамента, ориентируясь на сведения от руководства череповецкой ЦРП, утверждают, что информация о снижении доступности медицинских услуг в Судском с/п является "недостоверной". При этом, сами сотрудники департамента здравоохранения вводят жителей в заблуждение. В частности, весной 2023 года в ответ на запрос одного из депутатов совета Судского с/п департамент отвечал, что в июне 2023 г. к работе в Суде приступит педиатр, но этого не произошло. Есть основания считать, что сотрудники департамента здравоохранения Вологодской области не владеют достоверной информацией о деятельности подведомственных им медицинских учреждений и просто транслируют чужие отписки вместо проверки и исправления ситуации"

Судчане требуют обеспечить Судскую участковую больницу необходимым медицинским персоналом. Принять меры к недопущению ложной кадровой отчетности руководства ЦРП. А также в случае, если областным руководством приняты решения об оптимизации структуры Судской участковой больницы, донести эту информацию до граждан.

Кроме этого жители считают, что необходимо провести проверку департамента здравоохранения Вологодской области на предмет достоверности источников информации, которыми пользуются сотрудники указанного департамента при подготовке ответов на обращения жителей Вологодской области.

После того, как обращение попало в публичное поле, администрация района провела встречу с населением, на которую позвали главврача череповецкой горбольницы №1 Андрея Погодина (он является руководителем и всех районных медучреждений). Погодин пообещал жителям, что прием терапевта в Судской участковой больнице прекращен не будет, педиатра будут искать. До тех пор пока врач не будет найден, специалист будет приезжать из города, периодически.

По данным HeadHunter в Вологодской области на одну вакансию врача приходится всего 0,11 резюме. Это значительно меньше, чем в среднем по России. В общем рейтинге регионов с дефицитом врачей наша область оказалась на 17 месте. При этом власти сообщают только о позитивных сдвигах. Так, в августе этого года начальник управления кадровой политики Департамента здравоохранения Галина Смирнова заявила, что области требуется около 300 врачей и еще 260 средних медработников с учетом выпускников, которые приходят на работу и пенсионеров, которые уходят.

"Разрыв между приходом и уходом сохраняется, но становится меньше с каждым годом. Надеемся, что с учетом целевой подготовки, выплат, которые получают наши молодые специалисты, мы сможем ликвидировать дефицит медицинских работников", - сказала Галина Смирнова.



В прошлом году NewsVo писал, что Департамент здравоохранения в своем публичном отчете за 2021 год зафиксировал снижение численности врачей в Вологодской области.

Также в 2021 году NewsVo писал, что если считать укомплектованность врачами не по должностям, а по людям, то в регионе нехватка специалистов составляет около 50%.